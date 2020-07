Québec investit 115 000$ pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle à Saint-Hilaire

La Ville de Mont-Saint-Hilaire s’est vue octroyer une somme de 115 000 $ par le programme de subvention Transport actif périmètre urbain (TAPU) du gouvernement du Québec, permettant ainsi l’aménagement d’une piste multifonctionnelle près de l’école Paul-Émile-Borduas.

Ce lien actif et sécuritaire sera aménagé sur la rue de Saint-Exupéry, entre la rue Jeannotte et la nouvelle école située dans le secteur de la Gare. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’aménagement de trottoirs et d’une piste multifonctionnelle aux alentours de l’école. Les travaux ont débuté et seront complétés à temps pour la rentrée scolaire de septembre.

Ce projet d’aménagement fait partie de la liste des six projets mis en branle par la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour encourager la mobilité active sur son territoire, tel qu’annoncé en juin dernier par voie de communiqué.

Assurer la sécurité de la population et lui offrir des moyens pour intégrer la mobilité active à son quotidien constituent des valeurs fondamentales pour les membres du conseil municipal. Rappelons que le projet qui prend forme près de l’école Paul-Émile-Borduas vise à améliorer la sécurité des élèves lors de leurs déplacements vers l’école.

Le programme Transport actif périmètre urbain

Ce programme est un outil d’accompagnement aux municipalités et un incitatif pour les aider à prendre un virage marqué dans l’offre d’infrastructures de transport actif au Québec.

Il vise à développer et à améliorer des réseaux piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires, concurrentiels et complémentaires par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain, ainsi qu’à améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes afin de favoriser la marche et le vélo.

Le programme est en lien avec la Politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec et les objectifs véhiculés par le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Source : Ministère des Transports du Québec