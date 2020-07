Pour une relation harmonieuse entre voisins

Entretenir de bonnes relations avec son voisinage peut grandement améliorer sa qualité de vie. Surtout durant la période estivale, où l’on passe plus de temps à l’extérieur.

Encore plus cette année, où les citoyens seront nombreux à prendre leurs vacances à la maison. Voici quelques conseils pour des relations harmonieuses entre voisins.

Contrôler ce qui est contrôlable

Que ce soit les prestations vocales de votre chien Toby, les enfants qui jouent dans la cour, des travaux à l’extérieur de la maison; soyez respectueux et essayer de minimiser les bruits qui émanent de votre demeure.

Le moment idéal pour tondre votre pelouse n’est peut-être pas lorsque vos voisins et leurs visiteurs prennent l’apéro. Rappelez-vous qu’il y a parfois de meilleurs moments pour faire du bruit.

Prévenez l’inconfort de vos voisins en prenant action avant de les désappointer. Par exemple, vous prévoyez faire une fête ? Mentionnez-leur !

La tolérance envers les autres

Il est normal que les enfants du voisinage fassent du bruit dans une piscine, que vous sentiez la fumée du feu extérieur de votre voisin ou bien que votre lecture au doux soleil soit perturbée par des bruits de rénovation. Rappelez-vous que tout cela fait partie des réalités de la vie de quartier !

En résumé, les mots d’ordre pour être un bon voisin sont : TOLÉRANCE et RESPECT.

Rappelez-vous que nous ne fonctionnons pas tous sur le même horaire et le même niveau de patience. Soyez courtois et aidant. Qui ne rêve pas d’avoir de bonnes relations avec ses voisins ? C’est tellement plus agréable.

Pour un rappel de la réglementation municipale sur les nuisances, visitez ville.chambly.qc.ca (Citoyens /Règlements municipaux).