Début d’un chantier d’asphaltage de l’autoroute 15 et de bretelles de la route 134

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’un chantier d’asphaltage se mettra en branle le 3 août sur l’autoroute 15 et se poursuivra jusqu’en novembre inclusivement.

Dans le cadre de ce chantier, l’autoroute 15 sera réasphaltée dans les deux directions entre le boulevard Montcalm et l’avenue Papineau, en plus de plusieurs bretelles de l’autoroute ainsi que de la route 134, à Candiac et à La Prairie.

Le remplacement d’un ponceau est également inclus dans ce projet. Les travaux se dérouleront uniquement de nuit et se diviseront en 12 phases afin de limiter les répercussions sur la circulation.

Toutes les voies de circulation seront disponibles le jour, sur l’autoroute 15 et sur la route 134.

Horaire des travaux et entraves à prévoir

Les dimanches, les lundis, les mardis et les mercredis, de 20 h au lendemain à 5 h;

Les jeudis, de 20 h 30 au lendemain à 5 h;

Les vendredis et les samedis, de 20 h 30 au lendemain à 9 h

Fermetures sur l’autoroute 15

De façon générale, une voie de circulation sera fermée dans l’une ou l’autre des directions, sur un court tronçon situé, selon l’avancement des travaux, entre le boulevard Montcalm à Candiac et la rue du Quai à La Prairie.

Toutefois, 16 fermetures complètes de l’autoroute sont à prévoir, au total, dans l’une ou l’autre des directions et seront en vigueur selon l’horaire présenté seulement.

Fermetures de bretelles

Les bretelles d’entrées et de sorties du boulevard Montcalm ainsi que des rues Salaberry, Saint-Henri et du Quai feront l’objet de travaux, ce qui nécessitera leur fermeture à tour de rôle selon l’avancement des travaux.

Les fermetures n’auront pas lieu simultanément et seront en vigueur selon l’horaire présenté seulement.

Les bretelles menant de l’autoroute 15 et du boulevard Montcalm au boulevard Taschereau ainsi que la bretelle menant du boulevard Taschereau au boulevard Montcalm et à l’autoroute 15 feront également l’objet de travaux.

La circulation restera toutefois possible sur le boulevard Taschereau (route 134) malgré les travaux, grâce à la présence de signaleurs, afin de permettre aux autobus de circuler en direction du stationnement incitatif de Candiac, notamment.

Les chemins de détour encourus par les fermetures complètes seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. Dans la zone de chantier sur l’autoroute 15, la vitesse maximale permise sera réduite à 70 km/h lorsqu’il y a des travaux et à 90 km/h à l’extérieur des heures de travail.