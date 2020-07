Le président du conseil d’administration de Tourisme Montérégie, M. Réjean Parent, est fier d’annoncer la nomination de M. Mario Leblanc à titre de directeur général de Tourisme Montérégie, pour une entrée en poste le 7 septembre prochain.

Présentement directeur général de Tourisme Côte-Nord, M. Leblanc succédera à Mme Josée Julien, qui occupait ce poste depuis plus de six ans maintenant. Rappelons que Josée Julien avait annoncé son départ en février dernier pour aller vivre son rêve de faire le tour du monde en bateau.

Détenteur d’un baccalauréat en économie de l’Université de Sherbrooke et de diverses formations en gestion et en développement des organisations, Mario Leblanc cumule plusieurs années d’expérience dans des postes de direction générale.

Outre Tourisme Côte-Nord, il a œuvré pour les CLD de la MRC de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, pour la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et comme directeur au développement régional et au soutien à l’entrepreneuriat de la Ville de Québec. Il possède une vaste expertise en tourisme et il connait parfaitement les enjeux reliés à l’industrie touristique.

« C’est avec la plus grande motivation que je me joins à la belle équipe de Tourisme Montérégie comme directeur général. J’aimerais remercier monsieur Réjean Parent, ainsi que le comité de sélection de m’avoir fait confiance pour relever ce défi très stimulant. L’industrie touristique traverse une importante période de turbulence et les entreprises touristiques auront besoin d’un appui sans précédent. Dans les premières semaines, je compte me déplacer sur le territoire pour aller à la rencontre des entrepreneurs (es) et m’enquérir de leurs besoins et attentes », a souligné monsieur Leblanc.