Disposez des gants, lingettes et masques jetables de manière appropriée

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu rappelle aux citoyens l’importance de ne pas jeter leurs déchets à la toilette, dans le lavabo ou à l’égout afin de protéger les équipements municipaux d’assainissement des eaux usées et l’environnement.

Dans les circonstances actuelles de pandémie causant un usage accru de masques, gants et lingettes jetables, une augmentation significative de la présence de ces déchets indésirables a été décelée au réseau d’égout municipal.

Ces déchets sont à l’origine de problématiques d’obstruction des équipements de pompage, dont la recrudescence a notamment été observée dans le secteur d’Iberville.

En cette période d’usage intensive de ces articles de protection, nous vous rappelons qu’ils doivent être jetés aux ordures ménagères.

Chaque année, 150 tonnes de déchets indésirables sont jetées à la toilette et au lavabo. Ces déchets causent des problèmes en bloquant les pompes ou en se retrouvant à la station d’épuration où ils doivent être retirés des eaux usées.

Ils peuvent également endommager les équipements de plomberie des résidences, causer des refoulements d’égout, ainsi que des inondations de sous-sol. Certains produits sont aussi susceptibles d’être dommageables pour la rivière Richelieu et sa biodiversité.

Essentiels à la qualité de vie, la station d’épuration et ses équipements d’assainissement sont depuis 1998 au service de la population, ainsi que de milliers d’industries, de commerces et d’institutions johannaises et traitent environ 20 millions de m³ d’eaux usées annuellement.