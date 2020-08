Ligue de baseball majeur: Gauthier intègre les Pirates

Les Brewers de Montréal ont conclus une seconde transaction en autant de jours alors qu’ils envoient le lanceur Alexandre Gauthier aux Pirates de St-Jean-sur-Richelieu.

En retour, les Pirates obtiennent les services de l’artilleur Bryan Corona et du voltigeur Jacob Dugal. Une considération future est également assortie dans cette transaction. Advenant que Bryan Corona ne soit pas admissible, selon la réglementation de la LBMQ, pour les Brewers en séries, le choix de 2e tour en 2021 des Pirates sera envoyé à Montréal.

Gauthier évolue dans la LBMQ depuis plusieurs années comme lanceur et il peut également rendre service avec son bâton. Il a notamment réussi six longues balles lors des dernières séries éliminatoires en 2019. Cette saison, il n’a que trois manches lancées à sa fiche avec une défaite au monticule. Corona et Dugal n’auront fait que passer à St-Jean-sur-Richelieu, eux qui en sont à leurs premiers pas avec une formation de la LBMQ.