Le bureau du comté de Chambly rouvre aux citoyens

Le député de Chambly et ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a ouvert de nouveau son bureau pour recevoir les citoyens sur rendez-vous.

À la suite des directives du gouvernement données au mois de mars dernier, les bureaux de comtés avaient fermé leurs portes aux visiteurs par mesure préventive pour éviter la propagation de la COVID-19.

« Malgré le fait que nous ne pouvions plus recevoir de citoyens physiquement, nous avons mis les bouchées doubles et nous avons poursuivi notre travail par téléphone et par courriel. Nous avons toujours été disponibles pour la population dès le jour 1 de la pandémie », souligne M. Roberge.

Des mesures sanitaires seront mises en place telles que le désinfectant à l’entrée pour le nettoyage des mains et des masques seront disponibles pour les citoyens qui le désirent.

Si une visite est nécessaire au bureau de comté, elle sera planifiée à l’avance afin de limiter le nombre de personnes dans l’établissement. Nous nous adaptons et ces nouvelles mesures sont pour le bien de tous afin de vaincre ce virus.

La circonscription dessert Chambly, Richelieu, Carignan, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Basile-le-Grand. Le bureau est situé au 2028 avenue Bourgogne à Chambly. Pour le joindre, contacter le 450-658-5452 ou écrire à [email protected] assnat.qc.ca.