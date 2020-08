Une clinique mobile de dépistage COVID-19 à Otterburn Park demain

Il y aura une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous, demain, à Otterburn Park.

La clinique aura lieu au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine (85, rue Oxford) de 9h à 15h. De 9h à midi, la priorité sera donnée aux personnes de 70 ans et plus.

Pour rappel, le dépistage est recommandé pour :

· Les personnes qui ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de la COVID-19.

· Les personnes présentant l’un des symptômes de la maladie (fièvre, difficultés respiratoires, apparition ou aggravation récente de la toux, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût, douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou perte d’appétit importante, mal de gorge, diarrhée).

Le dépistage est possible pour :

· Les personnes qui ont participé à des activités où les mesures de prévention n’ont pas toutes été respectées.

· Les personnes qui en font la demande.