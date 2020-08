Baseball: Lafrenière sacré meilleur joueur de la semaine

La Ligue de Baseball Majeur du Québec et Louisville Slugger ont nommé François Lafrenière, des Pirates de St-Jean-sur-Richelieu, comme étant le joueur de la semaine débutant le 10 août dernier.

Lafrenière a été solide au monticule en plus de produire à un rythme effréné au bâton. Victorieux à sa seule sortie sur la butte, il a cumulé une moyenne de points mérités de 1.00 en 7 manches de travail.

Il n’aura donné que 6 coups sûrs et retirés 7 frappeurs sur des prises limitant l’adversaire à un moyenne de 0.240 au cours de cette période. Offensivement, il a notamment réussi 7 coups sûrs en 10 apparitions pour une moyenne de 0.700 réussissant 2 doubles et 3 coups de circuits. Il a marqué 5 points et en a produit 7 autres dans les trois rencontres auquel il a participé.