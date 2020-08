L'organisme Espace pour la vie à la rencontre des citoyens pour célébrer la nature

L'organisme Espace pour la vie part à la rencontre de citoyens pour célébrer la nature, faciliter l’observation et l’exploration de ces lieux que nous côtoyons au quotidien, parfois sans y prêter attention.

Parcourant tout l’été la Ville de Montréal et la Communauté métropolitaine, les animateurs s’arrêteront cette semaine à Chambly. Les Chamblyens et Chamblyennes intéressé.e.s peuvent se rendre à la Promenade Samuel-de-Champlain du jeudi 20 au samedi 22 août entre 10 h et 14 h.

Dans cette tournée inédite qui mettra en vedette la nature en milieu urbain, les animateurs d’Espace pour la vie permettront d’explorer les interrelations étroites entre les organismes – incluant l’humain – sur la dynamique des écosystèmes, d’apprécier les facultés de résilience et d’adaptation de la planète afin de passer d’une observation passive à une observation active.

En allant à la rencontre des citoyens dans leurs milieux de vie, Espace pour la vie consolide son rôle social. Aujourd’hui, en plus de ses nombreuses actions d’éducation scientifique, de mobilisation et de science citoyenne, Espace pour la vie s’investit pour offrir une expérience unique qui inspire et rapproche l’humain de la nature près de chez lui.

À noter qu'en cas de mauvais temps, l’activité sera annulée. Pour plus d’information : espacepourlavie.ca