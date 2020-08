Luminosité et intérieur : 5 conseils

Pour changer sa décoration d’intérieur, il n’est pas toujours nécessaire de se ruiner avec de gros travaux de rénovation. Il suffit parfois d’un rien pour faire toute la différence. Dans le présent article par exemple, nous allons vous montrer comment embellir votre intérieur avec une simple chose : la lumière.

Opter pour du blanc partout

Pour une pièce illuminée, nous vous conseillons d’opter pour du blanc un peu partout. En effet, le blanc capte la lumière et donne l’impression que la pièce est plus lumineuse et plus spacieuse. Commencez donc par peindre les murs pour une diffusion maximale de la lumière. Par ailleurs, privilégiez le blanc pour les meubles et les équipements de la maison. Dans une pièce plus petite telle que la salle de bain par exemple, choisissez du sanitaire blanc. Et dans la chambre à coucher, n’hésitez pas à recouvrir le lit avec du linge blanc, uni et sans motif.

Ajouter plus de sources de lumières naturelles

Si vous souhaitez mieux éclairer une pièce, multipliez les sources de lumières naturelles au sein de votre demeure. Entre autres, nous vous conseillons d’ajouter d’autres fenêtres et portes vitrées pour laisser entrer la lumière. Pour une protection solaire, n’oubliez pas de commander une toile de fenêtre. Si vous sélectionnez le bon modèle de toile de fenêtre, celle-ci apportera une petite touche décorative à la pièce.

Utiliser des miroirs

Si vous avez une pièce sombre, vous pouvez changer les choses en disposant des miroirs au bon endroit. En effet, le miroir capte la lumière et la réfléchit dans toute la pièce. Vous pouvez donc installer un miroir en face d’une fenêtre, sur des meubles ou sur le mur. En fonction de l’emplacement, veillez à choisir la bonne taille de miroir. Concernant l’espace, le miroir donne l’impression que la pièce et plus grande ; et une pièce plus grande semble toujours plus lumineuse.

Bouger les meubles

Votre intérieur est peu éclairé alors que vous disposez déjà de plusieurs fenêtres ? Dans ce cas, nous vous conseillons d’aménager votre demeure autrement. Voyez si certains mobiliers ne font pas de l’ombre dans la pièce. Mettez alors les meubles imposants contre le mur et placez les canapés sous la fenêtre. Si vous avez les moyens d’acheter de nouveaux meubles, optez pour des meubles aux lignes fines pour faciliter la circulation de la lumière.

Choisir les bons luminaires

C’est tellement simple : pour avoir plus de lumière, il faut plus de luminaires. Cependant, les modèles sont tellement nombreux et vous pourriez avoir du mal à sélectionner le bon luminaire pour chaque pièce. Voici donc quelques conseils :