Prévention des incendies: les citoyens invités à s'auto-inspecter

Comme les visites de prévention à domicile ne cadrent pas dans le contexte de la pandémie, le Service d’incendie de la Ville de Chambly a opté pour un formulaire d’auto-inspection afin de sensibiliser les citoyens aux risques d’incendie.

Le formulaire vise notamment à vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des systèmes de chauffage et des installations électriques, en plus de rappeler la réglementation sur les foyers extérieurs, les appareils de chauffage et de donner des conseils de sécurité. Les résultats permettront au personnel du Service d’incendie de mettre à jour les dossiers des citoyens.

Il est possible de remplir le formulaire en ligne ou l’imprimer et le retourner par la poste au Service d’incendie de Chambly, au 1303, boulevard Fréchette, Chambly (Québec) J3L 2Y9.

Au Québec, plus de 33 % des bâtiments résidentiels incendiés annuellement n’ont pas d’équipement de sécurité incendie en bon état de fonctionnement ou n’ont pas d’avertisseur de fumée. Vous avez un rôle important à jouer afin de rendre votre environnement plus sécuritaire.