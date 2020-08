Rue de l'industrie à Beloeil: les travaux ont débuté

Le projet consiste en des travaux de construction d’un carrefour giratoire à l’entrée du stationnement incitatif de Beloeil, d’élargissement de voies de circulation, d’ajouts de voies de circulation, d’un terre-plein et d’éclairage routier ainsi que des travaux de fondations et pavage de la chaussée. Les travaux sont réalisés par la compagnie Eurovia.

La mobilisation du chantier débute ce lundi 24 août. La durée des travaux sera de 14 semaines. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, l’échéancier pourrait être modifié. L’horaire quotidien des travaux devrait être de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Pour la première phase du chantier, la circulation sera permise dans les deux directions. Selon l’évolution des travaux et des contraintes en lien avec les aménagements et la sécurité des travailleurs, il est possible que la circulation soit permise uniquement en direction de Montréal, avec mise en place d’un chemin de détour via l’autoroute 20. Un nouvel avis sera acheminé à cet effet dans les prochains jours.

» Pour davantage d'informations, communiquer avec la Direction du génie au 450-467-2835 poste 2872 ou par courriel à [email protected]. Pour toutes urgences en lien avec les travaux en dehors des heures ouvrables de chantier, communiquer au numéro d’urgence de l’entrepreneur au 514-891-8288 et ce, 7/7 jours et 24/24 h.