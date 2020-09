Thermopompe centrale ou murale - une comparaison

Lors du choix d'une thermopompe pour votre maison, il est important de s'assurer que vous sélectionnez la bonne capacité et la bonne taille. La thermopompe doit être suffisamment puissante pour chauffer ou climatiser efficacement votre maison. Sinon, elle vous empêchera d'avoir la température confortable souhaitée dans votre maison.

Mais votre choix dépendra surtout de la présence (ou de l’absence) de conduits d’air dans votre maison, ainsi que de votre budget autant pour faire les travaux nécessaires pour installer les conduits pour une thermopompe centrale, que pour faire l’achat de l’unité. N’hésitez pas à faire appel à une entreprise spécialisée comme les Entreprises MST.

Que vous installiez une thermopompe centrale ou un appareil mural, chacun d'eux aura ses avantages en fonction de vos besoins. Si vous hésitez entre une thermopompe murale ou centrale, vous devrez vous renseigner sur ces deux types d’appareils pour comprendre les différences et leurs avantages ou désavantages. Afin de vous guider dans votre choix, voici une comparaison entre la thermopompe centrale et la thermopompe murale.

La thermopompe centrale

Un système de thermopompe centrale ressemble à une fournaise à air pulsé que l'on trouve dans plusieurs maisons. Mais ce n’est pas une fournaise, mais plutôt un système de traitement de l'air qui implique un condenseur extérieur et un évaporateur intérieur.

Plutôt que d'utiliser une fournaise au gaz qui brûle des combustibles fossiles pour produire de l'énergie, les thermopompes utilisent le condenseur extérieur pour le chauffage ainsi que pour le refroidissement.

Pendant la saison chaude, la thermopompe agit comme un climatiseur, évacuant la chaleur de la maison et l'expulsant à l'extérieur. Mais, lorsque le temps se refroidit, l'unité inverse le flux de réfrigérant, capte la chaleur de l'atmosphère et apporte cette chaleur à l'intérieur.

Cependant, une thermopompe centrale exige la présence d’un système de conduits d’air, ou l’installation de celui-ci, ce qui n’est pas toujours possible et peut demander des travaux onéreux.

La thermopompe murale

Alors que les thermopompes centrales forcent l'air refroidi et chauffé à travers les conduits, les thermopompes murales fournissent l'air directement dans différentes zones. Elles sont constituées d'un petit condenseur extérieur et d'une (monosplit) ou plusieurs (multisplit) unités intérieures qui ne nécessitent rien de plus que de l’espace nécessaire pour le montage au mur et un accès à l'électricité, ce qui en fait le choix idéal pour la plupart des maisons sans conduits d’air, ainsi que pour les appartements et condominiums.

Les thermopompes murales peuvent être installées pratiquement partout pour améliorer le contrôle de la température dans des pièces spécifiques, et offrent aux propriétaires de maison un moyen économique de remplacer les climatiseurs de fenêtre. De plus, contrairement aux unités de fenêtre, les thermopompes murales ne nécessitent qu'un très petit trou dans un mur de votre demeure, ce qui les rend moins vulnérables aux fuites d'air et aux problèmes de sécurité. Elles ont aussi l’avantage d’être moins visibles et audibles.

L'une des raisons pour lesquelles les propriétaires choisissent une thermopompe murale est la réduction globale des coûts. Lorsqu’un système de chauffage est inefficace, les factures mensuelles peuvent rapidement devenir incontrôlables. Les thermopompes murales utilisent moins d'énergie, elles sont plus petites que les systèmes à air pulsé traditionnels, et comme l'air à température contrôlée est acheminé directement dans une pièce, il n'y a aucune perte d'efficacité.