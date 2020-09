Il reste moins d'un mois pour produire votre déclaration de revenus

Revenu Québec rappelle aux Québécois qu’il leur reste moins d’un mois, soit jusqu’au 30 septembre 2020, pour produire leur déclaration de revenus afin de continuer à bénéficier des programmes sociofiscaux auxquels ils ont droit.

Les citoyens ont tout avantage à transmettre leur déclaration de revenus rapidement, car la grande majorité d’entre eux ont droit à un remboursement d’impôt.

C’est particulièrement vrai pour les personnes qui bénéficient de programmes sociofiscaux tels que le crédit d’impôt pour solidarité (CIS).

Pour aider les citoyens à faire face à la pandémie de COVID-19, Revenu Québec a accordé un renouvellement automatique temporaire du CIS. Cette mesure vient à échéance à la fin du mois. Ceux qui en bénéficient doivent produire leur déclaration de revenus dans les prochains jours pour éviter que leurs versements soient différés.

Les bénéficiaires du crédit d’impôt pour maintien à domicile des ainés ont bénéficié d’un assouplissement semblable. Ils ont eu droit à un délai supplémentaire pour produire leur demande de renouvellement des versements anticipés.

Cette mesure va cependant prendre fin le mois prochain. Revenu Québec encourage ceux qui ne l’ont pas encore fait à présenter leur demande de renouvellement rapidement.

Le 30 septembre 2020 est également la date limite pour produire la déclaration de revenus sans intérêts ni pénalité, et pour payer notamment les soldes d’impôt et les acomptes provisionnels qui étaient dus dans la période débutant le 17 mars dernier. Cette échéance touche les particuliers ainsi que certaines sociétés et fiducies.

Les citoyens et les entreprises qui éprouveront des difficultés à effectuer leur paiement à la date limite sont encouragés à communiquer avec Revenu Québec dans les meilleurs délais pour convenir d’une entente de paiement.