Québec bonifie son enveloppe de 21,6M$ pour la protection de l'immobilier en Montérégie

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé hier que le gouvernement du Québec bonifie de 21,6 M$ l'aide financière annoncée en décembre dernier afin d'outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la connaissance, la mise en valeur, la protection et la transmission du patrimoine immobilier.

La ministre a fait l'annonce de ce soutien historique à l'hôtel de ville de McMasterville en compagnie d'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Grâce à ce nouveau programme de soutien, nos municipalités disposeront de plus de ressources pour conserver notre patrimoine bâti qui a une grande valeur architecturale et historique », a estimé Martin Dulac, maire de McMasterville.

Des « retombées concrètes au sein de la MRC »

De son côté, Diane Lavoie, préfète de la MRC de la Vallée-du-Haut-Richelieu et mairesse de Beloeil, a rappelé: « Nous voyons les retombées concrètes de ce programme au sein des treize municipalités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Des immeubles de notre patrimoine immobilier de propriété privée et municipale seront restaurés et nous pourrons développer et offrir une expertise spécialisée en matière de patrimoine culturel avec l'embauche d'une ressource spécialisée. Nous poursuivons le travail pour mettre en valeur et renforcer notre caractère rurbain distinctif. »

La bonification du Programme permet de répondre favorablement à toutes les demandes admissibles reçues depuis son ouverture en décembre 2019. Au total, ce sont donc 96 ententes qui seront signées prochainement avec 54 MRC et municipalités réparties dans 14 régions administratives du Québec.

Le Programme a par ailleurs été ajusté en tenant compte du contexte de la pandémie. À ce titre, la contribution du gouvernement a donc été majorée, passant de 60 ou 70 % pour les municipalités ayant un indice de vitalité économique négative, alors qu'elle était à l'origine de 50 ou 60 %.