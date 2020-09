En Montérégie, 1,9 M$ investis pour 23 projets de lutte contre la pauvreté

La Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) annonce la réalisation de 23 projets pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région. La réalisation de ces projets est rendue possible grâce à un soutien financier de 1 960 050 $, issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), octroyé dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

Adoptés au conseil de la TCRM, les projets sélectionnés répondent aux priorités identifiées dans la région : réussite éducative, sécurité alimentaire, logement, transport collectif, insertion socioprofessionnelle et soutien à l’action communautaire. Par la diversité des projets retenus, le financement accordé permettra de soutenir tant les jeunes, les adultes que les aînés dans l’amélioration de leurs conditions de vie.

Démarche concertée

Ces projets sont le résultat d’une démarche concertée au sein de chacun des territoires de MRC et de l’agglomération de Longueuil. Ils sont appuyés tant par les partenaires du milieu communautaire et institutionnel que par les instances politiques, ce qui permettra de favoriser leur pérennité.

« En confiant à la Table de concertation régionale de la Montérégie la gestion des sommes issues du FQIS, nous nous assurons que des efforts concrets puissent être menés pour répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens sur le vaste territoire de la Montérégie, où les réalités et les défis sont multiples », a déclaré Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« L’année 2020 sera une année charnière pour la mise en place de nouveaux projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. La Table de concertation régionale de la Montérégie et les instances de concertation du territoire maintiendront leurs efforts pour répondre aux besoins des clientèles vulnérables, particulièrement affectées par le contexte de pandémie, à travers des projets structurants et adaptés à la situation actuelle », a de son côté souligné Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.