Bien retaper le sol de son garage en 5 étapes

Le garage fait partie intégrante de la maison et il mérite donc un coup de jeune de temps en temps. Cette fois-ci, au lieu de vous attaquer aux murs et au plafond, nous vous conseillons de rénover le plancher. Mais retaper le sol exige de suivre quelques étapes. Suivez simplement notre guide !

Évaluer l’état du plancher

La première étape consiste à évaluer l’état du plancher de garage avant les travaux. L’objectif est de déterminer quel type de béton est installé. Vous aurez également besoin des informations suivantes : l’âge, la porosité, l’étanchéité et l’humidité du béton ; afin de déterminer le revêtement le plus adapté. Si vous n’êtes pas vraiment doué ou si vous n’avez simplement pas envie de vous casser la tête, vous pouvez demander à un professionnel de procéder à l’évaluation.

Choisir le bon produit

Sélectionnez ensuite le produit que vous allez utiliser. Plusieurs options s’offrent à vous. Si vous aimez l’effet brut, un simple béton brut peut convenir. En revanche, si vous tenez à l’esthétique de votre garage, nous vous conseillons d’opter pour des matériaux plus performants comme la peinture, l’époxy, le polyuréa ou encore les carreaux. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Il vous revient de choisir en fonction de vos besoins et de votre budget.

Préparer le sol

Avant de placer le nouveau revêtement, vous devez vous assurer que le sol soit en bon état. La première chose à faire est de bien nettoyer la surface. Par la suite, voyez s’il n’y a pas de petites réparations à faire. S’il y a des fissures par exemple, vous devez les réparer avec une meuleuse, colmater les trous et sabler le plancher. Dans certains cas, il peut aussi être nécessaire d’utiliser certains produits pour ouvrir les pores du béton.

Rassembler les équipements

Une fois que le plancher est suffisamment préparé, rassemblez tous vos équipements. Il s’agit d’une étape cruciale si vous tenez à réaliser un travail impeccable. D’abord, certains accessoires seront indispensables pour assurer votre sécurité. C’est le cas des gants et des lunettes de protection. Ensuite, en ce qui concerne la réalisation du travail, tout dépendra du revêtement choisi. Si vous avez opté pour la peinture, vous aurez besoin d’un rouleau, d’une manche télescopique, d’un bac à peinture et d’un pinceau. En dernier lieu, vous devez préparer et mélanger les ingrédients si cela est nécessaire. Renseignez-vous bien pour ne faire aucune erreur.

Go !

Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Mais là encore, les travaux dépendent du produit choisi. Si vous voulez un garage avec des carreaux, il vous suffira d’emboîter les pièces : une opération qui ne vous prendra pas trop de temps. Dans le cas d’un revêtement difficile à appliquer, nous conseillons de diviser la surface du garage. Et si vous avez du mal à vous en sortir, sachez que vous pouvez toujours demander à un professionnel de s’occuper des travaux.