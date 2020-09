À quel moment acheter un produit d'assurance vie?

Vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous aimeriez vous offrir un produit d’assurance vie et permettre à vous ainsi qu’à votre famille d’avoir une sécurité supplémentaire, mais vous hésitez car vous ne savez pas quel produit d’assurance vie choisir? Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer!

Le bon moment pour souscrire à une assurance vie

Que vous soyez une personne âgée, un jeune adulte ou un enfant, l’assurance vie existe dans le but de couvrir vos proches à la suite de votre décès. Il n’y a donc pas de mauvais moment pour souscrire à une assurance vie bien qu’il existe plusieurs compagnies qui n’en proposent pas avant 60 ans. Ce qui importe, c’est que vous sachiez ce qui est bon pour vous et quel produit vous conviendra le mieux selon votre situation et selon l’investissement que vous êtes prêt à faire.

Assurance temporaire ou assurance permanente?

Il existe deux grands types d’assurance vie sur lesquels vous allez devoir garder votre attention afin de choisir le produit d’assurance qui convient le mieux à votre profil.

L’assurance temporaire : L’assurance vie temporaire vous permet de choisir la durée dans laquelle vous voulez être assuré et qui se trouve dans une période allant de 10 à 30 ans ou jusqu’à 65 ans. Le prix du produit varie selon votre situation, mais peut se trouver en moyenne entre 25 et 35$ par mois. Elle n’offre donc aucune valeur de rachat.

L’assurance permanente : L’assurance vie permanente, quant à elle, peut durer toute votre vie et plus particulièrement jusqu’au moment où vous allez être en mesure de payer votre prime d’assurance. Ce produit est en revanche plus cher et peut coûter jusqu’à 6 fois le prix d’une assurance vie temporaire. Cela étant dit, elle détient une valeur de rachat intéressante, ce qui explique son coût beaucoup plus élevé.

Laquelle des deux choisir?

La majorité de la population va choisir l’assurance temporaire justement parce qu’elle coûte moins cher et qu’elle vous laisse libre de choisir la durée dont vous pensez avoir besoin. Si vous venez à décéder alors que vous êtes couvert par ce type d’assurance, le montant de celle-ci sera versé automatiquement à vos bénéficiaires. Si vous êtes toujours en vie à la fin de votre contrat d’assurance, il vous sera possible à ce moment-là de choisir de souscrire à une assurance vie permanente.

En conclusion, vous ne devez pas attendre d’être en mauvaise santé pour souscrire à un produit d’assurance vie, puisque la santé est l’un des facteurs essentiels, ce qui, en d’autres termes, veut dire que plus vous êtes jeune et en santé, plus souscrire à une assurance vie sera bénéfique pour vous.