Nos conseils pour se déplacer facilement en ville

Vous venez d’arriver au Québec et vous avez besoin d’un moyen de transport pour vous déplacer en ville ? Les options sont nombreuses, mais elles ne sont pas toutes rapides et efficaces. Suivez donc nos conseils pour vous rendre facilement d’un endroit à un autre.

Marcher

Pour visiter les sites touristiques de Québec, il n’y a rien de mieux que de se déplacer à pied. Ainsi, vous aurez plus de chances de profiter des charmes de la ville avec l’ambiance dans les rues et les interactions avec les Québécois. Par ailleurs, la marche est un excellent moyen pour se déplacer tout en faisant du sport. Toutefois, veillez à bien respecter les règles de sécurité telles que le respect des passages pour piétons et les feux de circulation afin de ne pas vous mettre en danger.

Pédaler

Se déplacer à vélo est devenu une véritable tendance, aussi bien en ville qu’à la campagne. Il s’agit d’un moyen de locomotion écologique et économique qui permet aussi de faire travailler les muscles du corps. Par ailleurs, c’est sécuritaire, puisqu’il existe des pistes cyclables. Bien sûr, il est aussi possible de rouler à vélo dans les rues, tout en respectant les règles de sécurité. Pour se déplacer rapidement tout en découvrant la ville, il serait donc préférable de se procurer un vélo électrique.

Prendre l’autobus

Pour vos divers déplacements en ville, nous vous conseillons de prendre l’autobus si vous n’avez pas de voiture. Cette option est même plus pratique que la marche pendant les saisons glaciales. Les lignes sont nombreuses et elles parcourent à peu près tous les quartiers et arrondissements de Québec. Par ailleurs, il s’agit d’un moyen de transport rapide, surtout si vous optez pour les Métrobus qui circulent uniquement sur les voies réservées. Quant au réseau Express, il vous emmène en un rien de temps en centre-ville et dans les secteurs résidentiels.

Appeler un taxi

Si vous souhaitez vous rendre à un endroit précis et que vous avez peur de vous perdre, il serait préférable d’opter pour un taxi. Le chauffeur vous prendra à votre domicile ou à votre hôtel, et il vous déposera à la destination de votre choix. En plus, il n’y a rien de plus simple que de prendre un taxi au Québec. Il suffit d’appeler ou de faire signe à un taxi dans la rue.

Faire du covoiturage

Le covoiturage est une excellente option pour se déplacer rapidement dans les villes de Québec. C’est également un moyen de transport assez économique, puisque les passagers et le propriétaire de la voiture (également chauffeur) partagent les coûts de l’essence et de l’entretien. Pour connaître les possibilités, n’hésitez pas à en discuter avec votre entourage (voisins, amis, familles). Sinon, vous pouvez toujours contacter les entreprises qui proposent des services de covoiturage.