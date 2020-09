La Filiale Québec 034 Arras Chambly de la Légion royale canadienne ferme ses portes

Dimanche 27 septembre, lors de l’assemblée générale de la Filiale Québec 034 Arras Chambly de la Légion royale canadienne à Chambly, il a été voté à l’unanimité par les membres que, pour des raisons hors de son contrôle, la filiale fermait ses portes.

Le président Yves LaBarre en a avisé le commandant Terrence Delage du District #10.

Le président sortant, Yves LaBarre, a ainsi pris la parole avec émotion pour remercier les membres de son exécutif, les membres présents et absents, ceux du Districts #10 présents et tous ceux des gouvernements, et plus particulièrement les membres du Conseil municipal de la Ville de Chambly et tous ceux qui ont supporté la Filiale, créée en 1931.

Yves LaBarre a poursuivi: « À tous les Maires, Mairesses et citoyens du Bassin de Chambly je dis merci. Et si un jour, il devient possible de rouvrir ses portes, je vous quitte en

vous rappelant l’Acte du Souvenir »:

« Ils ne vieilliront pas comme nous,

Qui leurs avons survécu,

Ils ne connaîtront jamais,

L’outrage ni le poids des années,

Quand viendra l’heure du crépuscule,

Et celle de l’aurore,

Nous nous souviendrons d’eux. »