Fermetures dans le secteur de l'échangeur A-10/R-132 pont Samuel-De Champlain

Ce vendredi 2 octobre dès 23 h , jusqu'au lundi 5 octobre à 5 h, des fermetures sont prévues dans le secteur de pont Samuel-de-Champlain.

À Brossard, la R-132 Eest et Ouest sera fermée complètement entre les sorties pour le pont Samuel-De Champlain (sortie 53 en direction est et sortie 75 en direction ouest) et les entrées suivantes. Le détour à emprunter se fait via le boulevard Marie-Victorin.

À noter qu'au cours de la semaine du 5 octobre, la R-132 sera partiellement entravée dans les deux directions sous le pont Samuel-De Champlain.

Ensuite, les bretelles menant de la R-132 Est et Ouest au pont Samuel-De Champlain / Montréal seront fermées.

Le détour, direction Est s,emprunte via les boulevards Simard, Lapinière et Taschereau. Pour le détour, direction Ouest, il faudra faire demi-tour au boulevard de Rome, boulevard Marie-Victorin est et suivre le détour précédent. Un autre sera facultatif : en amont, via la sortie 76 pour le boulevard Simard

Enfin, sur l’A-10 Ouest (des Cantons-de-l’Est), fermeture de la sortie 6 (R-132, La Prairie, Longueuil, boulevard Marie-Victorin)

Pour le détour, il faut continuer sur le pont Samuel-De Champlain, faire demi-tour à la sortie 58 (Île-des-Sœurs), reprendre le pont et sortie 6. Pour emprunter le facultatif : c'est en amont, via la sortie 8 (boulevard Taschereau).