Résoudre une enquête pour Halloween, une activité du Musée du Haut-Richelieu

Dans le cadre de la fête de l’Halloween, le Musée du Haut-Richelieu propose « Un crime au musée ! », une activité spéciale permettant d’élucider une mystérieuse enquête à l’aide de différents indices. Saurez-vous résoudre l’affaire? L’activité familiale se déroule le samedi 24 octobre.

Par malheur, un précieux objet de la collection du Musée a été dérobé! Accompagnés d’un animateur, les participants auront 15 minutes pour résoudre l’enquête en observant les indices de la scène de crime.

Afin que l’activité se déroule en toute sécurité, les participants doivent réserver leur plage horaire en ligne sur la plateforme web Amilia - Musée du Haut- Richelieu. Les inscriptions pour l’activité commencent ce jeudi 8 octobre sur cette plateforme, pour s'achever le 24 octobre 12 h..

Les plages horaires sont de 30 minutes, entre 13 h et 21 h. Il est possible de réserver pour un maximum de 6 personnes, provenant d’un même foyer. L’activité est gratuite et ouverte à tous.

À noter qu'en raison de la COVID-19, les consignes sanitaires émises par l’Institut national de la santé publique seront appliquées et respectées, telles que le port du masque obligatoire. Pour plus de détails sur l’activité, rendez-vous au museeduhaut-richelieu.com.

» L’événement Facebook à partager ne sera disponible qu’à partir du dimanche 11 octobre 16 h: https://www. facebook.com/events/ 1248835325475494/