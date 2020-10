Le Service de police de Longueuil et ses partenaires lancent un appel lancé aux jeunes et à leurs parents pour freiner la COVID-19

Dans le contexte des efforts supplémentaires demandés à la population québécoise pour freiner la COVID-19, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, ainsi que tous leurs partenaires locaux du réseau de la santé et de l'éducation se mobilisent afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la réussite des élèves.

La Commission scolaire Riverside, les Centres de services scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, la Fédération des établissements d’enseignement privés, les CISSS-Montérégie Centre et Est, les organismes communautaires de la région ainsi que les villes de l’agglomération de Longueuil prennent part à cette sensibilisation accrue.

Tous s’entendent pour unir leurs efforts à ceux des parents afin de rappeler aux élèves l’importance de bien se protéger et de protéger les autres dans leurs activités sociales et leurs différents déplacements.

Des comportements à risques observés par les policiers

Si une grande majorité de jeunes s’appliquent à respecter la distanciation de 2 mètres et à bien porter le couvre-visage aux endroits exigés, à l’intérieur et près des écoles, il n’en demeure pas moins que plusieurs comportements à risques ont été observés, tant par les policiers, que par les membres du personnel des écoles.

Les parents sont invités à poursuivre la discussion sur les moyens de protection en temps de crise sanitaire avec leurs enfants et à revoir avec eux les différentes consignes de distanciation et du port du couvre-visage déterminées par les autorités de la santé publique. Tous les détails sont disponibles sur Quebec.ca, notamment dans la rubrique dédiée au milieu de l’éducation.

Des actions prévues cette semaine pour éviter la fermeture des écoles

Hier, l'une des premières actions de cette mobilisation a débuté par une nouvelle tournée des policiers sur les terrains des écoles, accompagnés des partenaires, afin de sensibiliser les élèves sur le respect des consignes sanitaires.

De plus, d’autres actions de prévention et de sensibilisation seront élaborées en concertation avec les partenaires précédemment nommés afin de saisir toutes les opportunités pour agir de façon plus ciblée auprès des jeunes de la région afin que les écoles ne ferment pas.

« Il en va de la santé des jeunes, ainsi que celle de tous les membres de vos familles respectives. Nous espérons tous que nos jeunes puissent reprendre très bientôt un semblant de vie normale. Comme l’avenir leur appartient, nous les invitons à tout mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs scolaires qu’ils se sont fixés et de pouvoir ainsi réaliser tous leurs rêves en bonne santé », a indiqué le Service de police de l’agglomération de Longueuil, par voie de communiqué.