Les municipalités de Borduas soutenues à hauteur de 6M$

Le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette a annoncé qu’une aide financière de 6 321 777$, provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada visant à atténuer les impacts financiers de la pandémie auprès des municipalités et leur permettre de continuer à offrir des services aux citoyens.

Grâce à cette aide, qui sera répartie entre les douze municipalités de la circonscription, les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, à l’opération de camps de jour municipaux et aux processus démocratiques dans les municipalités (conseils municipaux, élections partielles et générales).

« Éviter des hausses du fardeau fiscal »

Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements.

« Cette aide financière importante donnera davantage de flexibilité et de prévisibilité aux municipalités. Cela permettra d'éviter des hausses du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises ou des réductions de services », a fait savoir Eric Girard, ministre des Finances.

« Le Québec entre présentement dans une deuxième vague, rappelle Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice et ministre responsable de la Montérégie. Depuis le début de la crise, sans précédent, que nous traversons, les municipalités de Borduas ont su s'adapter, innover et ont su faire preuve de résilience. Je tiens à les en remercier. Nous savons que ce sont des moments difficiles. C'est en continuant à travailler tous ensemble que nous passerons au travers de cette deuxième vague. Les sommes annoncées aujourd'hui représente une bonne nouvelle et vous donnerons plus de latitude pour poursuivre vos activités et maintenir vos services. »