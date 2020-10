5 services professionnels dangereux

Chaque métier comporte son lot de dangers et d’inconvénients. La première idée qui nous vient en tête lorsqu’on pense à un travail dangereux, c’est généralement les pompiers et policiers. Pourtant, il y a un grand nombre de services professionnels qui sont tout aussi dangereux, mais pour des raisons bien différentes !

Découvrez maintenant 5 services professionnels qui sont nécessaires, mais plus dangereux qu’ils en ont l’air.

Camionneurs

Les camionneurs se glissent dans la liste des services professionnels dangereux dus à leurs conditions de travail difficiles. Le manque de sommeil est l’ennemi numéro un des camionneurs, mais la neige et les accidents sont également responsables de plusieurs décès dans la communauté des camionneurs.

La construction

La construction reste l’un des domaines de travail les plus dangereux. Non seulement les travailleurs doivent soulever des charges lourdes, mais ils travaillent également avec des machines et outils à risque de causer des blessures. Bien que les entreprises de construction mettent tout en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs, il s’agit tout de même de l’un des services professionnels les plus dangereux de notre liste.

Émondeurs

Travailler en hauteur et avec des objets tranchants est toujours dangereux. Surtout lorsqu’il faut travailler près des lignes électriques pour couper des branches. Être émondeur dans la région de Montréal est un métier payant, mais également très dangereux. En tant qu’émondeur, il faut toujours être conscient du danger auquel on est exposé. Un accident est malheureusement bien vite arrivé et pardonne très rarement dans ce métier.

Monteurs de lignes

Encore une fois, travailler en hauteur représente un bon potentiel de risque. Cependant, la hauteur n’est pas le danger principal des monteurs de lignes. Bien qu’une chute à cette hauteur puisse être mortelle, ce sont les conditions climatiques et les lignes sous hautes tensions qui représentent un véritable danger pour les monteurs de lignes. Ceux-ci doivent donc toujours prendre les précautions nécessaires pour assurer leur protection. Une erreur dans ce domaine est souvent fatale.

Éboueurs

Métier bien souvent ignoré, mais oh combien nécessaire ! En plus des risques de travailler dans la rue, les éboueurs doivent être prudents avec la façon dont ils manipulent les déchets. Outre une question d’hygiène, les éboueurs doivent constamment courir et soulever des charges lourdes.

Nous offrons également une mention honorable aux travailleurs de la santé qui mettent leur santé en péril tous les jours pour sauver des vies. Bien que chaque métier comporte son lot de risques, il va sans dire que ces métiers sont plus dangereux que la moyenne.