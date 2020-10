Calfeutrer votre maison pour vous protéger des chauves-souris

On pense toujours que lorsque nous devons calfeutrer notre maison, c’est uniquement quand nous sommes sujets à une infiltration d'eau par le toit. Bien que ce soit un souci récurrent, il faut faire également attention aux invasions de chauves-souris.

Pourquoi faut-il se protéger des chauves-souris ?

Bien que ces petits chiroptères ne semblent pas être très méchants, ils peuvent tout de même créer de gros impacts dans notre quotidien, notamment sur notre santé.

En effet, les chauves-souris ont un pelage spécifique qui peut être une source d’allergies chez les personnes sensibles. Leurs fientes dégagent une odeur très forte qui peut devenir nauséabonde en plus d’être un facteur entraînant des moisissures et des champignons néfastes pour les poumons.

De plus, les chauves-souris sont porteuses de la rage et peuvent apporter des puces ainsi que des tiques dans votre maison, ce qui peut être dangereux si vous avez des animaux de compagnie.

Peut-on chasser les chauves-souris nous-même ?

Il est fortement déconseillé de chasser les chauves-souris vous-même, car ces bêtes sont protégées par le ministère de l’Environnement.

Il faut savoir que, même si les chauves-souris peuvent causer des dégâts dans les domiciles, elles restent tout de même une source nécessaire pour l’environnement. Il est donc important de faire appel à des experts pour qu’ils puissent simplement les déloger de votre domicile sans risquer de leur faire mal.

L’importance du calfeutrage

Comme vous le savez sûrement déjà, les chauves-souris détestent la lumière et les endroits bruyants. C’est notamment pour ces raisons qu’elles choisissent les greniers pour s’abriter. Il existe donc des solutions pour les éloigner comme ajouter des sources de lumière dans votre jardin ou des veilleuses un peu partout dans votre maison et penser à mettre un émetteur à ultrasons. Bien que ces méthodes soient un bon début, elles sont d’ordre variable. C’est pourquoi il est plus judicieux de passer directement à l’étape du calfeutrage.

Dans le cadre d’invasion de chauves-souris, le calfeutrage ne s’arrête pas aux cadres de fenêtres, puisqu’elles vont toujours trouver un moyen de rentrer dans votre maison, que ce soit à travers une simple fissure ou de trous un peu plus gros, voire même d’une bouche d’aération. D’où l’importance de faire appel à une équipe d’experts.

En effet, les experts vont prendre le temps d’analyser votre demeure afin de bloquer tous les accès directs. Pour ce faire, ils utiliseront des matériaux de prédilection comme les grillages en acier et/ou en aluminium, le ciment et bien d’autres outils qui seront à la fois des protections écologiques et économiques.

L’hiver, étant la saison préférée des chauves-souris, il est maintenant le temps pour vous de songer à appeler une équipe d’experts en calfeutrage!