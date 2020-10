5 signes d'une blessure liée au sport

C’est bien connu, pour avoir une bonne santé et une hygiène de vie saine, il est fortement recommandé de faire du sport. Toutefois, chaque sportif n’est pas à l’abri d’une blessure issue d’un mauvais mouvement ou d’une séance trop intensive.

Voici quelques signes des blessures que vous pourriez avoir lors d’une séance de sport.

L’entorse

L’entorse est la blessure la plus fréquente lorsqu’on fait du sport. Généralement, elle peut arriver lors d’une séance de marche rapide ou une course. L’entorse de la cheville est un étirement voire une déchirure du ligament lorsqu’une torsion de l’articulation est brutale. L’entorse est facilement reconnaissable à cause de l’enflure, de la douleur et des ecchymoses qui peuvent apparaître.

Les douleurs à l’épaule

Avoir une douleur à l’épaule est une sensation d’inconfort à ne pas sous-estimer, car, étant l’un des membres les plus mobiles et complexes du corps humain, il est difficile de s’en passer. Les douleurs à l’épaule peuvent engendrer divers problèmes tels que l’arthrose, la déchirure de la coiffe des rotateurs, le syndrome d’accrochage ou encore une capsulite de l’épaule. Chacune de ses problématiques peut être liée à de lourdes séances d’entraînement. En cas de douleur, il est important de consulter rapidement.

Les douleurs aux genoux

Les genoux sont aussi des zones sensibles du corps qu’il faut surveiller. En effet, il existe plusieurs sortes de blessures aux genoux qui peuvent être liées à de mauvais entraînements sportifs comme l’entorse, les douleurs patellaires ou encore la tendinopathie rotulienne. Ces douleurs peuvent être problématiques dans la continuité des sports que l’on pratique. Il est donc vivement recommandé de bien s’échauffer avant chaque séance d’entraînement pour éviter cela.

La fracture de la fatigue

Les fractures de la fatigue ou du stress sont majoritairement liées au sport que l’on pratique comme bien souvent la course à pied. Ces fractures proviennent des os qui servent à supporter le poids et à une trop lourde fréquence d’activités sportives intenses. Le moyen le plus radical pour calmer ce problème, c’est le repos et la reprise devra être progressive.

Le claquage

Le claquage est un problème récurrent chez les sportifs, puisqu’il s’agit d’une blessure musculaire intense issue d’une trop longue période d’étirement comme peut le vivre par exemple un footballeur.

Le corps a des limites et aller au-delà peut causer ce genre de problèmes douloureux qui touchent généralement les muscles de la cuisse. On utilise le mot claquage, car la déchirure peut arriver à la suite d’un coup. La glace est un bon moyen de vous soulager.

En conclusion, il est impératif de s’échauffer adéquatement avant de commencer une séance de sport et il faut absolument éviter d’aller au-delà des limites de votre corps.