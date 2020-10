Beloeil fête l’Halloween : activités virtuelles à la maison et trois concours au programme

La Ville de Beloeil propose des alternatives pour fêter l’Halloween à la maison et en famille. Plusieurs activités virtuelles seront offertes en plus de trois concours sur la plateforme Facebook.

Des capsules vidéo animées seront publiées chaque jour, à partir de 10h, du lundi 26 octobre au samedi 31 octobre. Entrainement de super-héros, atelier de cuisine, bricolage, conte et spectacle d’Halloween seront à l’honneur.



Un rendez-vous est donné le samedi 31 octobre à 17 h pour un jeu-questionnaire virtuel animé sur le thème de l’Halloween. Le gagnant se verra remettre un prix de 100 $ à dépenser dans un commerce de Beloeil.

De plus, la Ville propose sur son site une panoplie d’activités à faire à la maison telle qu’une chasse au trésor, un dessin à colorier, des idées de recettes, des suggestions de lecture et bien plus.

Trois concours accessibles à tous

Trois concours s’adressant aux citoyens de tous âges seront lancés sur la page Facebook de la Ville de Beloeil. Du 19 au 31 octobre, les citoyens sont invités à déposer leurs photos de décorations de maison et de créations d’Halloween en commentaire de la publication du concours.

Un concours de costumes sera également lancé le 31 octobre. Pour chacun des concours, deux prix de 100$ ou 200 $ à dépenser dans les commerces de Beloeil seront tirés au hasard parmi les participants. Les gagnants seront dévoilés dans la semaine du 2 novembre.

» Consulter la page beloeil.ca/halloween pour connaître la programmation spéciale.