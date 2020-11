Les Grandes Rencontres CNESST : tous connectés pour la prévention!

Vous vous préoccupez de la santé, de la sécurité, du bien-être au travail et des enjeux liés au travail durant cette période de pandémie de COVID-19? Vous désirez acquérir de nouveaux outils pour prévenir les risques dans votre milieu? Travailleurs et employeurs, une foule de solutions sur des sujets d’actualité seront présentées lors des Grandes Rencontres de la CNESST.

Les Grandes Rencontres CNESST, ce sont 10 conférences virtuelles, offertes chaque mardi et jeudi, du 3 au 26 novembre. Ces rencontres permettront au personnel des entreprises de tout le Québec d’acquérir des compétences en matière de prévention, en particulier en temps de pandémie.

Programmation

Les Grandes Rencontres débuteront le 3 novembre par un panel sur le thème de la COVID-19 avec la présidente de la CNESST, Manuelle Oudar, entourée des experts de la Direction générale de la santé publique, de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CHRA), ainsi que des leaders des Grands Prix santé et sécurité du travail de la CNESST.

D’autres conférences suivront, tout au long de novembre, sur des thèmes riches en contenu pour les participants et participantes. Les travailleurs, gestionnaires et représentants en santé- sécurité pourront prendre part à des rencontres sur des thèmes aussi diversifiés que la santé psychologique, la gestion d’événements critiques, la manutention, la sécurité des machines, le télétravail, la prévention des chutes de hauteur et l’intégration des nouveaux travailleurs.

Il y a plusieurs raisons pour participer aux Grandes Rencontres. L’événement est l’occasion toute désignée pour : faire le point sur la COVID-19 et sur les moyens de prévention afin d’éviter la transmission, écouter une diversité de spécialistes de la santé psychologique, de la sécurité du travail, en apprendre davantage sur de nouveaux enjeux comme le télétravail, se perfectionner et découvrir de nouvelles pistes d’interventions pour son. entreprises ou organisations.



« Je suis très heureux de souligner l’initiative de la CNESST qui contribuera, j’en suis convaincu, à créer un sentiment de proximité entre les différents acteurs du monde du travail. Un tel événement est de mise, en particulier dans le contexte dans lequel nous vivons depuis plusieurs mois. Plus que jamais, la prévention et la sensibilisation sont incontournables. Je demande donc tant aux employeurs qu'aux travailleuses et travailleurs, de rester vigilants et de tout mettre en œuvre afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, et ce, dans tous les milieux. Profitez de cet événement pour ajouter à vos expertises et n’hésitez pas à les partager avec vos collègues », précise Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Pour participer à ces Grandes Rencontres, on peut s'inscrire dès maintenant! Deux conférences seront offertes gratuitement. En s'inscrivant à un minimum de quatre conférences, on peut bénéficier d’un tarif avantageux de 25 $ par conférence. Sinon, la participation aux conférences s’élèvera à 50 $ chacune. L’inscription se fait en ligne au www.grandesrencontrescnesst.com.