Transformation des bureaux de Services Québec en la Montérégie

Afin de simplifier l’accès des citoyens et des entreprises de la région de la Montérégie aux services gouvernementaux, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale établit que tous les centres locaux d’emploi de cette région sont maintenant des bureaux de Services Québec.

Ainsi, la clientèle bénéficie d’un accueil personnalisé et commun pour tous les services gouvernementaux offerts. Les préposés y sont, entre autres, en mesure d’accompagner et de guider les citoyens dans l’utilisation des services en ligne du gouvernement et dans les divers programmes offerts.

Dans le contexte actuel de la pandémie, certains services ne sont temporairement plus offerts, et d’autres ont été regroupés dans des points de service. Plus particulièrement, les bureaux d’Acton Vale, de Marieville et de Boucherville sont temporairement fermés.

Les citoyens et les entreprises de Boucherville sont invités à se rendre au bureau de Longueuil, ceux d’Acton Vale au bureau de Saint-Hyacinthe et ceux de Marieville au bureau de Beloeil. Les services spécifiques offerts dans chacun de ces bureaux sont détaillés dans la section Nous joindre du site Québec.ca.

Ces bureaux de Services Québec seront situés dans un environnement géographiquement accessible afin d’accroître l’accès aux services et de permettre à 90 % de la population d’avoir accès à un bureau dans un rayon de 50 km.

Ils sont également dotés d'une salle libre-service où des équipements (ordinateurs, imprimantes, téléphones) peuvent être habituellement utilisés par la clientèle. Ce service sera de nouveau disponible lorsque les consignes de la Santé publique le permettront.