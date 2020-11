Les facteurs qui interviennent dans le prix d’installations de gouttières

Le temps est venu de changer les gouttières de votre propriété et vous ne savez pas par où commencer. C’est compréhensible ! Les coûts engendrés par des travaux de rénovation sont souvent importants. Afin d’éviter les mauvaises surprises, il est primordial de bien s’informer sur les différents facteurs pouvant influencer le prix des travaux et la durée de vie de votre investissement. Vous voulez que vos nouvelles gouttières répondent à vos besoins, qu’elles valorisent l’esthétique de votre maison tout en respectant votre budget. Voici une liste des différents facteurs à considérer et à discuter avec votre fournisseur en gouttières.

Le type de toiture

Le type de toiture déterminera le type de gouttières dont vous aurez besoin. Avez-vous besoin de gouttières pour un toit plat ou pour un toit en pente ? Et qu’en est-il du matériau de recouvrement de la toiture ? Il s’agit de deux contraintes importantes qui restreignent votre choix et influencent le coût des travaux et des matériaux nécessaires.

Le type de matériau

Désirez-vous des gouttières en aluminium ou des gouttières en cuivre ? La durabilité et l’apparence luxueuse du cuivre peut le rendre attrayant, mais il est beaucoup plus dispendieux que l’aluminium. Les gouttières en aluminium offrent un excellent rapport qualité-prix. Offertes en plusieurs couleurs, elles offrent une bonne résistance à la rouille et aux changements de température.

La qualité

Meilleure qualité égale durabilité, mais signifie également un investissement plus important. Il s’agit pour vous de déterminer le meilleur rapport qualité-prix. N’hésitez pas à demander à votre fournisseur différentes soumissions selon les divers matériaux offerts sur le marché et à en comparer la longévité. Avez-vous considéré des gouttières sans joints qui sont plus efficaces contre les fuites d’eau ? Un grillage pour éviter que les feuilles ne s’y accumulent en automne ? Cela facilite l’entretien et augmente ainsi la durée de vie de votre installation, mais votre budget vous le permet-il ?

Votre situation géographique

Si vous habitez loin des grands centres, il est possible que votre fournisseur vous charge des frais supplémentaires de transport et de déplacement. Dans ce cas, il peut être avantageux de solliciter des soumissions dans les différentes villes environnantes afin de comparer et peut-être d’économiser…

L’installation

Vous pensez économiser en installant vos nouvelles gouttières vous-même ? Quelle est votre expertise ? Le coût de l’installation et de l’expertise de professionnels peut faire la différence. Une installation adéquate influence l’efficacité et la durée de vie de vos nouvelles gouttières. C’est un pensez-y-bien !

L’architecture de votre maison

La hauteur de votre maison, la longueur des gouttières, pignons et architectures originales peuvent également compliquer l’installation de gouttières. Il est possible que votre installateur demande des frais supplémentaires pour location d’équipement ou autres.

Il peut être avantageux pour vous et votre portefeuille de discuter de tous ces facteurs avec votre fournisseur en gouttières avant de signer le contrat. Et n’ayez pas peur de demander des soumissions à plus d’un fournisseur afin de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Votre budget vous en remerciera.