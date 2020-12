Vivre à Chambly : les petites règles du parfait citoyen

La civilité au sein d’une communauté repose toujours sur les petits gestes que chacun pose pour rendre le tout plus agréable. Chacun peut ajouter sa touche personnelle et ainsi participer à une vie de quartier harmonieuse. Que ce soit pour améliorer la sécurité ou le bien-être de ses voisins, toutes les raisons sont bonnes pour adopter des habitudes bienveillantes. Voici donc les petites règles du parfait citoyen.

Vérifier son lampadaire

Il est important de s’assurer que son lampadaire fonctionne correctement. Un bon éclairage de la rue permet un environnement sécuritaire. Les nuits d’hiver étant plus longues, cela est encore plus vrai à ce temps-ci de l’année. Vous pouvez communiquer avec le Service des travaux publics si votre lampadaire est, par exemple, brûlé, défectueux ou allumé en permanence. Un formulaire en ligne est également disponible sur le site web de la ville pour mentionner un souci à propos de votre lampadaire.

Améliorer la visibilité sur la route

Tout le monde a connu les longs matins passés à déneiger sa voiture et son entrée. Les avantages d’un abri tempo sont bien connus, et ces installations sont de plus en plus populaires. Cependant, ils peuvent parfois nuire à la bonne visibilité dans la rue. Se procurer un abri monopente permet d’économiser du temps de déneigement et en même temps de penser à la sécurité sur la route. Ils s’installent sur le côté de la maison, ce qui dégage la vue tant pour les automobilistes que pour les piétons.

Inscrire son animal de compagnie

Personne n’aime perdre un animal de compagnie, souvent considéré comme une membre de la famille. En faisant médailler son animal, on augmente considérablement les chances de le retrouver. Une médaille permet aux citoyens qui retrouvent un animal perdu de savoir qui contacter, ce qui accélère les recherches tant pour la famille d’origine que la famille d’accueil. Le coût annuel d’une médaille est de 25$.

Bien sûr, tous ces petits gestes ne changeront pas le monde, mais permettront d'améliorer la qualité de vie à Chambly. N’hésitez pas à réfléchir aux autres façons de devenir le parfait citoyen.