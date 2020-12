Comment savoir si un tendon est rompu ?

Les mouvements à répétition et les séances de sport trop fréquentes et trop intensives peuvent causer de grosses douleurs au niveau de l’épaule et peuvent également causer une rupture des tendons.

Lorsque le tendon est rompu, cela peut créer une douleur qui s’accentue localement et qui est située au niveau du moignon de l’épaule. La rupture peut arriver abruptement à la suite d’une chute ou lors d’un simple effort quotidien.

Un tendon rompu au niveau de l’épaule peut être relié à une rupture ou à une déchirure de la coiffe des rotateurs.

Qu’est-ce qu’une rupture de la coiffe des rotateurs?

La rupture de la coiffe des rotateurs est en réalité une convergence des tendons entre quatre muscles de l’épaule et du bras. Elle peut survenir de façon sournoise et implique que le muscle détaché se change en forme de graisse.

Lorsque vous souffrez d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, la plupart du temps, il est recommandé par le médecin de subir une opération chirurgicale. Les conséquences de la rupture en question peuvent amener votre épaule à une forme d’atrophie.

Néanmoins, si le médecin estime que votre déchirure n’a pas besoin d’opération, vous pouvez subir un traitement de physiothérapie ou des injections de cortisone.

Sachez que si l’atrophie devient chronique, votre problème risque de devenir irréversible, d’où l’importance d’agir rapidement.

Refixer les tendons

L’opération de la coiffe des rotateurs est une chirurgie qui demande à refixer les tendons concernés. Elle se fait localement et est de courte durée. La partie la plus difficile dans cette opération, c’est la rééducation postopératoire qui peut prendre du temps.

En effet, une fois votre opération terminée, il se peut qu’on vous suggère de garder une attelle pendant une période d’au moins quatre semaines pour que votre épaule puisse être le plus possible au repos. L’immobilisation de votre épaule et le repos vont vous aider à reprendre plus facilement et progressivement les activités physiques.

À noter que si la douleur n’est pas trop intense, vous pourrez reprendre le travail dès le lendemain de votre opération et reprendre des activités légères comme la conduite et la cuisine dans les jours qui suivent. Pour les activités plus exigeantes, il va falloir attendre une période de 3 mois pour que votre opération cicatrise bien et que vous ne preniez pas le risque de refaire une déchirure.

Sachez que cette opération est très fréquente et qu’elle offre un très grand taux de réussite.

En conclusion, les activités sportives et les mouvements à répétition demandent une certaine rigueur. Elles doivent être modérées et bien réalisées pour éviter d’abîmer sur le long terme vos muscles et/ou causer une déchirure au niveau des épaules.