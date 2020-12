Comment faire pour consolider mes dettes ?

Qu’on soit en temps de pandémie ou pas, la vie vient avec son lot de situations et épreuves déchirantes qui peuvent être difficiles à gérer sur le plan financier. Parfois, pour régler nos problèmes, on n’a pas le choix d’avoir recours à des prêts et à des cartes de crédit. Malheureusement, leur accumulation peut mener à des dettes importantes. Heureusement, il existe des solutions pour régler les problèmes que peuvent engendrer les dettes dont la consolidation de dettes.

Qu’est-ce qu’une consolidation de dettes?

Faire une consolidation de dettes consiste à emprunter un seul montant d’argent afin de vous acquitter de vos dettes avec la seule et même institution financière. Autrement dit, si vous optez pour une consolidation de dettes, vous remboursez un seul créancier, ce qui s’avère être un avantage à ne pas négliger. Cela permet également de mieux gérer les finances et l’évolution du remboursement. La consolidation de dettes a un taux plus avantageux que celui relié aux cartes de crédit. Lorsque vous faites une consolidation de dettes, le versement mensuel que vous payez est généralement moins élevé.

Il est important de noter que les dettes que vous pouvez inclure dans une consolidation de dettes sont celles reliées aux cartes et marges de crédit, aux services publics et aux prêts accordés pour des biens de consommation. Les prêts hypothécaires ne sont pas admissibles dans une consolidation de dettes.

Cela dit, il est possible que votre demande de consolidation de dettes soit refusée par votre banque. Pour accepter ou décliner votre dossier, elle se base sur certains facteurs comme votre historique de crédit, vos revenus, vos actifs et, bien sûr, le montant d’argent que vous désirez emprunter. C’est pour cette raison qu’il est recommandé d’entreprendre une démarche pour une consolidation de dettes avant même que votre dossier de crédit soit criblé de dettes en retard ou carrément non payées.

Une possibilité de cautionnement

Il ne faut pas oublier qu’une institution financière prend un risque en prêtant de l’argent. Votre institution financière peut donc exiger certaines conditions pour accepter votre demande. L’une de ces conditions peut être un cautionnement. Un cautionnement est une garantie obligée par votre banque afin qu’elle se protège de votre potentielle incapacité à rembourser votre prêt. Une de ces garanties pourrait être de demander à un de vos proches de s’engager à rembourser votre prêt si vous n’êtes pas en mesure de le faire.

Bref, la consolidation de dettes est une solution envisageable pour se débarrasser de dettes encombrantes et décourageantes. N’hésitez pas à contacter une institution financière pour entreprendre les démarches nécessaires. Il ne faut pas oublier que la banque peut toutefois refuser votre demande ou exiger un cautionnement.