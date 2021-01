Quel est le meilleur moment pour acheter du mazout?

Si vous utilisez le mazout comme source d'énergie pour votre domicile. Vous serez confrontées à la question de son approvisionnement. Quel moment est le plus avantageux pour vous le procurer? Comme ce combustible a un prix variable d'un mois à l'autre, une réponse facile à cette question serait lorsque le prix est au plus bas.

Toutefois, plusieurs obstacles rendent cette option difficile à appliquer.

La fluctuation des prix peut devenir un vrai casse-tête

Même si le prix est généralement plus élevé certaines saisons (automne et hiver) et plus bas à d'autres (printemps et été), vous ne connaissez jamais d'avance qu'elle sera le prix de la semaine suivante. De plus, le prix proposé dépend d'un fournisseur à l'autre.

Si vous n'avez pas signé d'entente d'exclusivité, vous pouvez magasiner les propositions et trouver la meilleure qui peut changer d'une semaine à l'autre. Si vous avez signé une entente d'exclusivité, vous n'aurez pas la possibilité de faire ces comparaisons. Vous n'aurez que le prix de votre fournisseur à prendre en considération... ou pas. Cela n'est vrai que dans le cas où votre entente vous permet de profiter des fluctuations de prix. Il se peut aussi que vous vous soyez engagées à payer un prix fixe évalué sur une moyenne des prévisions pour l'année en cours. Dans ce cas, les fluctuations de prix n'auront aucun impact pour vous sur le meilleur moment pour vous réapprovisionner.

Votre citerne de mazout a une capacité maximale

Vous devez aussi prendre en compte que vous ne pouvez pas remplir votre citerne lorsqu'elle est pleine, même si le prix est vraiment compétitif à ce moment précis. Bien sûr, vous n'avez pas à attendre que votre citerne soit complètement vide pour vous réapprovisionner (sinon, la question du meilleur moment ne se poserait pas). Cependant, vous devez prendre en compte le coût du transport, cela est beaucoup plus intéressant d'un point de vue financier de remplir un réservoir au trois quarts vide qu'un réservoir au trois quarts plein.

Une forte demande peut provoquer des délais de livraison

Votre consommation en mazout est fort probablement beaucoup plus élevée en hiver qu'en été, ce qui vous donne à penser qu'un réapprovisionnement en juillet n'est pas une priorité. Pourtant, si vous attendez à l'automne, un moment où la demande est forte, d'un, les prix seront plus élevés (ce qui ne changera rien pour vous si vous avez opté pour un prix fixe), de deux, vous devrez faire la queue pour obtenir une plage horaire de livraison et vous n'aurez peut-être pas le choix d'un moment qui vous adonne. En cette saison, tout comme en hiver, n'attendez surtout pas que votre citerne se vide complètement, car vous pourriez le regretter amèrement si la température décide de faire un petit (ou un grand) plongeon sous le zéro.

Choisir une période de faible demande est donc doublement avantageux, tout comme ne pas attendre que votre citerne soit à sec.