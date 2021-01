4 ASTUCES POUR AMÉNAGER VOTRE PATIO

Ah, le patio! Véritable lieu de rassemblement et de bien-être extérieur, il constitue, encore à ce jour, un espace parfait pour y accueillir la famille et les amis, pour toutes les occasions. Or, nombreux sont ceux qui peinent à trouver des idées ou des solutions pour aménager un tel espace. Question d’y installer un meuble de patio, voici 4 astuces pour aménager en bonne et due forme ledit patio. Mais voyons tout d’abord ce qu’est un patio.

Qu’est-ce qu’un patio?

Le patio est un espace généralement rattaché à la maison par une galerie. C’est une sorte de plateforme à un niveau plus élevé du sol, parfait pour y installer tout meuble de patio et pour y recevoir des gens. Sa longueur et sa largeur varient énormément en fonction de l’espace disponible et du style de la demeure. En ce sens, voici quelques astuces pour aménager le tout.

4 astuces idéales pour l’aménagement du patio

Un jardin sur le toît? Non, sur le patio!

L’année 2020 aura incité quantité de personnes à créer un jardin, pour leur propre bonheur ou pour une véritable nécessité. Dans le but d’y cultiver fruits et légumes variés, ces personnes se sont lancées dans l’élaboration de petites boîtes en bois remplies de terre, parfaites pour y faire pousser quoi que ce soit. Ces boîtes sont amovibles et conviennent parfaitement aux espaces plus restreints, comme le patio. En plus, ça ajoute un effet « nature » de toute beauté. Non, le jardin n’est pas qu’utile du point de vue gustatif! Il peut aussi être aménagé avec style et ingéniosité sur un patio, ce qui contribue assurément à enjoliver la propriété. Une astuce toute simple devrait être de fabriquer ses propres boîtes, et de ne faire pousser que des légumes prisés par la famille, pour éviter le gaspillage.

Une pièce à part entière sur le patio construite avec des restants

L’une des plus grandes tendances dans l’aménagement du patio demeure le fait qu’on y ajoute une pièce, comme si c’était un prolongement de la demeure. En effet, il n’est pas rare de retrouver sur son patio une cuisine, un salon… Cet espace et ses meubles de patio peuvent être conçus à l’aide de restants de bois, de morceaux de palettes, etc.

Réutiliser pour mieux s’en servir

Dans l’aménagement global de l’espace pour éviter tout frais superflu en achat de meuble de patio, il convient de réutiliser ses vieux meubles! Pourquoi ne pas tout simplement repeindre une vieille chaise? Ou pourquoi ne pas changer le revêtement des coussins? Cela leur donnera un tout autre look!

Un rangement juste appoint!

Pour créer du rangement à faible coût sur son patio, rien de tel que d’utiliser des accessoires, des dalles de béton ou tout autre meuble, afin d’obtenir une étagère unique au monde!

La personnalisation à son apogée

Quand vient le temps d’aménager son espace extérieur, un simple meuble de patio peut faire toute la différence. Agencé avec des suspensions, un hamac, des boîtiers conçus par soi-même ou avec tout autre accessoire réutilisé, le patio s’en trouvera bonifié. Pour découvrir encore plus d’astuces dans l’aménagement d’un patio, il faut faire appel aux experts dans le domaine!