Environnement et Changement climatique Canada soutient le Programme ALUS Montérégie afin de favoriser les habitats de 12 espèces en péril sur le territoire agricole de la Montérégie. La Fédération de l’UPA de la Montérégie, soutenue par un investissement de 225 000$ d’Environnement et Changement climatique Canada, met en place un projet qui permettra de bonifier les critères d’admissibilité au Programme ALUS Montérégie.

Ce projet sur trois ans vise à accroître la qualité et la quantité d'habitats disponibles pour les espèces en péril sur le territoire agricole de la Montérégie. Au total, 12 espèces sont ciblées, dont l’hirondelle rustique, le goglu des prés, la tortue des bois, le bourdon terricole et le monarque.

« La mise en place de ce projet renforcera l’arrimage des usages agricoles et fauniques en Montérégie et permettra que des actions concrètes soient réalisées. Par l’entremise du Programme ALUS, les producteurs deviennent des créateurs de biodiversité sur leurs terres. Ils rendent un service qui bénéficiera à toute la collectivité. La Fédération de l’UPA de la Montérégie remercie le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement Climatique Canada de nous aider à rendre ça possible », a déclaré le 1er vice-président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie et président du Comité ALUS Montérégie, monsieur Julien Pagé.

« Les terres agricoles sont essentielles pour le maintien de notre biodiversité. Cet investissement important permettra d’accroître la qualité et la quantité d’habitats dans le paysage agricole de la Montérégie. Notre gouvernement s’est engagé à protéger les espèces en péril du pays et travaille de concert avec divers partenaires, dont la Fédération de l’UPA de la Montérégie, pour y arriver », a indiqué Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Le projet proposé se déroulera entre 2020-2023 et comprend trois étapes

- La première, présentement en cours, consiste à formuler des recommandations à travers une étude d’avant-projet. Pour ce faire, des ateliers de cocréation avec des groupes d’experts, de producteurs agricoles, et d’intervenants terrain visent à cibler des interventions qui seront bénéfiques pour les habitats des 12 espèces en péril grâce à la participation volontaire des producteurs agricoles de la Montérégie;

- La seconde étape permettra de bonifier les critères d’admissibilité du programme ALUS Montérégie à la suite des recommandations;

- La troisième étape visera à mettre en œuvre des projets pilotes chez les producteurs de la Montérégie admissibles au Programme ALUS bonifié, et ce dès la saison 2021.

Le projet s’insère dans le cadre du Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur les terres agricoles (PEPTA), une initiative d’Environnement et Changement climatique Canada qui a pour but de soutenir des projets qui favorisent l’engagement du secteur agricole dans la protection des espèces en péril ou de leur habitat sur les terres agricoles.