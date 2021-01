La Fondation Jean Lapointe annonce le retour du Défi 28 jours sans alcool MC du 1er au 28 février, pour une 8e édition. Cette campagne de levée de fonds vise à amasser 750 000 $ afin de sensibiliser 80 000 jeunes provenant de plus de 400 écoles à travers le Québec aux risques liés à la consommation d'alcool, de cannabis et autres drogues, par exemple les problèmes de dépendance, de santé mentale et de décrochage scolaire.

Cette édition du Défi 28 jours est présentée par Groupe Sélection qui depuis 30 ans, se consacre à construire des milieux de vie qui favorisent l’épanouissement des personnes de toutes les générations et de la communauté.

« Nous sommes conscients que la santé mentale est une problématique de première importance à l’heure actuelle. Il est essentiel de prendre une pause bien méritée pour soi et les jeunes pour éviter des problèmes de santé et de dépendance. D’ailleurs, un sondage Léger publié en avril dernier démontre que 50 % des Québécois sont plus anxieux et donc plus à risque de développer des habitudes problématiques. Nous sommes donc convaincus que cette 8e édition du Défi 28 jours sans alcool MC garde toute sa pertinence », souligne Philippe Angers, directeur général de la Fondation Jean Lapointe.

« Pour 28 $ investis, chaque participant devient un acteur de changement pour lui-même et les jeunes Québécois dans un contexte que nous savons difficile, en réfléchissant à la place de l’alcool dans sa vie et en posant un geste qui fait du bien ».

Nouveautés de cette année

Le Défi 28 jours aura une émission dédiée, le dimanche 31 janvier à 21h sur les ondes de TVA, qui donnera le coup d’envoi au Défi 28 jours sans alcool MC. Durant une heure, les animateurs Fabien Cloutier et Julie Ringuette s’affronteront dans des épreuves afin de convaincre les Québécois de relever le Défi à leurs côtés. Plusieurs invités se joindront aux animateurs dont Mélissa Bédard, Sébastien Benoît, Marc Hervieux, André-Philippe Gagnon, Valérie Chevalier et Jean-Marc Généreux et devront, eux aussi, choisir leur camp.

La Fondation Jean Lapointe a officiellement enregistré le Défi 28 jours sans alcool MC en tant que marque déposée par souci et devoir d’assurer la pérennité et l’authenticité du Défi. L’objectif est de faciliter la collaboration avec les différents partenaires.

Participer au Défi, pour soi et les jeunes

Le Défi 28 jours est toujours accessible pour tous avec trois possibilités d’inscription : bronze (semaine sans alcool), argent (fin de semaine sans alcool) et or (28 jours sans alcool). Les participants peuvent s’inscrire dès maintenant en solo ou en équipe grâce à un don de 28 $. Les donateurs souhaitant appuyer la cause pourront parrainer un participant.