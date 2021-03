Ouvertures des patinoires intérieures prolongée jusqu'au 14 mars

En lien avec les nouvelles mesures d’assouplissement annoncées par le gouvernement du Québec, la Ville de Chambly a annoncé la poursuite de la pratique de certaines activités libres, sur réservation, au Centre sportif Robert-Lebel et au Complexe Isatis Sport Chambly, jusqu’au 14 mars.

Pour profiter de ces deux sites d’activités, les citoyens devront réserver leur place à l’avance sur le site ville.chambly.qc.ca (Services en ligne / Inscription en ligne). Ils devront avoir en leur possession une carte Accès valide pour confirmer leur inscription. Les inscriptions pour effectuer la réservation débuteront 48 heures à l’avance et termineront à 19 h la veille de l’activité.

Isatis Sport Chambly

Une glace réservée au patinage libre peut recevoir un maximum de 25 personnes par période d’une heure. Une deuxième glace, consacrée aux adeptes du bâton-rondelle, peut recevoir un maximum de 16 personnes à la fois. Aucune joute de hockey ne sera autorisée lors de la pratique de cette activité.

Centre sportif Robert-Lebel

La patinoire du Centre sportif Robert-Lebel a une capacité maximale de 25 personnes par période d’une heure, pour la pratique exclusive du patinage libre.

Tarification

Le patinage libre en semaine est gratuit pour tous et de 3 $ par personne les samedis et dimanches. Le coût est de 5 $ par personne pour le bâton-rondelle. Les activités sont gratuites en tout temps pour les 5 ans et moins. Le paiement en ligne, lorsque requis, est nécessaire pour procéder à la réservation.

La Ville de Chambly demande aux citoyens de respecter les consignes du gouvernement du Québec reliées à la COVID-19. Le port du masque sera obligatoire dans les deux bâtiments. Pour plus d’informations, communiquez avec le Service loisirs et culture, au 450 658-1778.