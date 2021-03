4 façons d’améliorer son dossier de crédit

Il est important d’avoir un bon dossier de crédit. En effet, une faible cote peut non seulement nous empêcher de contracter un prêt, mais elle peut aussi constituer un obstacle lors des recherches d’emploi et lors de l’achat d’une maison. Si votre dossier est peu flatteur, voici quelques conseils qui devraient vous aider à l’améliorer afin de regagner la confiance de vos créanciers.

Attention au paiement des dettes

Un mauvais historique de paiement est le premier élément qui nuit à votre dossier. Pour éviter cela, pensez à payer vos dettes à temps. La solvabilité améliore votre dossier de crédit et vous évite de payer des pénalités de retard.

En revanche, si vous rencontrez des soucis financiers et que vous vous trouvez dans l’impossibilité de payer vos dettes en totalité, essayez toujours de rembourser le montant minimum. Et le plus important c’est de toujours communiquer avec votre créancier pour le tenir informé en cas de problème.

Pas d’abus sur les crédits

Avant tout, nous vous conseillons de n’avoir qu’une seule carte de crédit. Et si vous avez la possibilité de choisir, préférez une carte avec une limite élevée, plutôt qu’une carte avec une faible limite. Par ailleurs, n’utilisez pas la totalité du crédit dont vous disposez. Cela risque de marquer votre dossier même si vous réussissez à tout rembourser à l’échéance. L’idéal serait de ne dépenser que 35% de votre crédit.

Multiplier les produits

Même s’il est déconseillé d’avoir plusieurs cartes de crédit, vous pouvez vous permettre de varier et de multiplier les produits d’emprunt. Cette technique est même une solution pour refaire son crédit . En effet, vous pouvez demander un prêt hypothécaire, un crédit auto, une carte de crédit et bien d’autres encore. Bien sûr, les risques du surendettement sont vraiment élevés. Toutefois, si vous arrivez à vous en sortir en gérant tous ces prêts, vous rassurerez les créanciers.

Éviter les fréquentes demandes d’emprunts

Évitez d’aller d’une banque à une autre pour demander un prêt. Cela donne l’impression que vous avez de gros soucis financiers et que vous cherchez désespérément de l’aide pour vous en sortir. De multiples demandes donnent également l’impression que vous essayez de vivre au-dessus de vos moyens.

Pour ne pas effrayer les prêteurs, ne demandez que lorsque vous avez réellement besoin d’argent. Et surtout, n’empruntez que le montant nécessaire.

Enfin, pensez à vérifier votre dossier de crédit au moins une fois dans l’année. Pour cela, vous pouvez vous adresser soit à Equifax soit à Transunion. Vérifiez bien que toutes les informations qui figurent dans le document sont correctes. Voyez également si elles sont à jour. Si vous constatez la moindre erreur, faites une réclamation dans les plus brefs délais.