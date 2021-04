Un prix d’excellence pour la jetée de Chambly 

Le 10 mars dernier, le projet de réhabilitation de la jetée de Chambly a remporté les honneurs dans la catégorie « réparation et restauration » des prix Excellence de la construction en béton 2021 de l’American Concrete Institute (ACI), section du Québec et de l’Est de l’Ontario.

Le programme des prix d’excellence de la construction en béton souligne la vision des projets les plus créatifs et innovants de l’industrie du béton. Tous les types de projets en béton réalisés en 2020 dans la province de Québec et dans l’Est de l’Ontario étaient admissibles pour recevoir un prix lors de cette compétition annuelle qui rassemble le meilleur de l’industrie.

Matériaux durables

Le quai fédéral est un ouvrage en béton qui est submergé presque chaque année en raison des crues printanières; il était donc primordial d’avoir recours à des matériaux durables lors de sa réfection. Pour les concepteurs, le choix du béton armé avec armature galvanisée s’est imposé naturellement.

Afin de confiner l’ancienne jetée et de servir de parois au remblai de la nouvelle structure, des palplanches ont été utilisées. Ce concept structural hybride de palplanches et de béton garantit ainsi au nouveau quai une durée de vie utile de 50 ans.

Nombreux défis

Le quai étant situé dans une zone environnementale sensible, les travaux devaient respecter de nombreuses contraintes environnementales. De l’utilisation d’huiles biodégradables pour la machinerie à la mise en place de rideaux de turbidité pour confiner les eaux chargées de sédiments, rien n’a été laissé au hasard pour assurer la protection de l’environnement.

De plus, les travaux devaient être réalisés en période hivernale, pour ne pas entraver la saison de navigation. Les eaux très froides et plus hautes de la rivière Richelieu ont imposé d’importantes contraintes durant la majeure partie des travaux de mise en place des palplanches et de bétonnage et des mesures particulières ont été prises. Une partie du béton a été mise en place sous l’eau et plusieurs pièces métalliques ont dû également être soudées sous l’eau par des plongeurs. Ces travaux ont nécessité une expertise de pointe de la part de l’ensemble des intervenants.

La réfection de la jetée de Chambly est venue clore une série de travaux financés par le programme d’investissement dans les infrastructures fédérales. Ceux-ci visaient à redonner l’accès à la population à ce lieu de contemplation, situé en plein cœur de la Vallée-du-Richelieu. Parcs Canada était fière de rendre la jetée de nouveau accessible aux visiteurs à la fin de l’été 2020.