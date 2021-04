Plus de 825 000 $ pour soutenir la santé psychologique de travailleurs autonomes en Montérégie 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonce un investissement de 826 500 $ dans la région de la Montérégie pour le financement de plus de 10 programmes de soutien en santé psychologique s’adressant aux travailleurs autonomes et aux microentreprises de moins de cinq employés.

Plus de 200 participants pourront bénéficier de rencontres en ligne individuelles ou en groupe. Un accompagnement personnalisé leur sera aussi offert par des experts afin de les aider à rebondir professionnellement face à la nouvelle réalité liée à la crise sanitaire, à les outiller et à briser leur isolement. En effet, les participants pourront non seulement échanger avec leurs pairs, mais aussi développer de nouvelles compétences pour établir les actions à poser pour se projeter vers un mieux-être au travail.

L’aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l’emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

« La crise sanitaire a des répercussions dans toutes les sphères de notre société. Les travailleurs autonomes, impliqués de près dans toutes les actions touchant leur entreprise, portent une grande responsabilité qui peut augmenter leur stress et leur anxiété. En finançant des programmes d’aide et de soutien aux travailleurs autonomes et aux microentreprises en Montérégie, votre gouvernement pose des gestes concrets pour favoriser la prévention et le maintien d’une bonne santé psychologique chez les entrepreneurs de la région, dont le succès est intimement lié au développement économique du Québec » souligne le ministre Boulet.