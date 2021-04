La tournée ma cabane sur roues à Chambly

Afin de célébrer le temps des sucres québécois, la Ville de Chambly invite petits et grands à assister, de leur balcon ou de leur terrain, à des spectacles ambulants. Pour l’occasion, il sera possible d'apercevoir un dompteur et son ours, ainsi que des porteurs de la divine eau d’érable. Deux groupes folkloriques alterneront au micro, Les Fils du Diable, ainsi que Bon Débarras.

La tournée Ma cabane sur roues aura lieu les samedi et dimanche, 17 et 18 avril, de 12 h à 16 h. Il est à noter que les circuits demeureront secrets jusqu’au jour de l’événement, afin d’éviter les rassemblements extérieurs. Pour des raisons de logistique, le convoi ne pourra malheureusement pas couvrir l’ensemble du territoire.

La Ville invite les citoyens à visiter la page de l’événement, sur le site ville.chambly.qc.ca pour suivre le parcours de la tournée Ma cabane sur roues. Celle-ci sera mise à jour à toutes les heures afin d’annoncer les prochains déplacements. La première mise à jour se fera une heure avant l’événement. En tout temps, les citoyens devront respecter les consignes de distanciation en vigueur. En cas de pluie, la tournée sera reportée au 24 et 25 avril.