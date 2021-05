La zone détente de l’avenue Bourgogne bonifiée cette année

Afin de stimuler la relance économique de son centre-ville et réduire les impacts de la pandémie l’été dernier, la Ville de Chambly avait transformé en zone détente une partie de l’avenue Bourgogne, au grand plaisir des citoyens, visiteurs et commerçants. Cette année, cette expérience sera reprise, et même bonifiée.

Les amateurs d’activités nautiques, les utilisateurs du réseau cyclable, les passionnés d’histoire, les adeptes de culture, les marcheurs le long du bassin et les habitués de gastronomie connaissent très bien l’âme de ce quartier distinctif.

Cet été, inspiré par le thème Destination Vieux-Chambly, ce secteur se plongera dans une atmosphère de vacances pour tous les membres de la famille. Des haltes, aménagées par la municipalité à différents endroits stratégiques, inviteront les passants à prendre une pause estivale et à s’évader de leur quotidien. Assis à des tables colorées, arborant des œuvres artistiques, les gens pourront déguster des repas préparés par les restaurateurs locaux, ou simplement admirer le décor naturel du site sur le bord du bassin.

Campagne promotionnelle

Des éléments décoratifs et des amuseurs publics ajouteront une touche festive pour accompagner les visiteurs se baladant dans le quartier à la découverte des boutiques et des attraits patrimoniaux. En soirée, la lumière viendra s’intégrer au décor pour créer une ambiance. La fondation créative des actions entourant ce projet vient puiser sa source dans l’eau, son mouvement, sa couleur, sa notoriété et sa présence qui entourent le secteur.

Une campagne promotionnelle accompagnera ce projet afin de mettre en valeur le charme du Vieux-Chambly, soutenir l’achat local et inviter la population à profiter pleinement de leur été dans notre ville. L’objectif ultime : provoquer des sourires.