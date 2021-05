Dre Maryse Guay reçoit un prestigieux prix de l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec

L'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ) a rendu un vibrant hommage à une personnalité médicale de la Montérégie, en décernant son prestigieux prix à Dre Maryse Guay, le 30 avril dernier, pour l’ensemble de sa carrière.

Médecin spécialiste à la direction de santé publique de la Montérégie (DSP), Dre Guay est aussi directrice scientifique du Centre de recherche Charles-Le Moyne – Saguenay – Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé (CR-CSIS) depuis 2017.

Elle est également professeure titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, département des sciences de la santé communautaire à l’Université de Sherbrooke.

Cette femme œuvre depuis de nombreuses années à améliorer la santé de la population comme le souligne le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre, Richard Deschamps : « L’engagement et le leadership professionnel de la Dre Maryse Guay dépassent largement les limites de la Montérégie. Je me réjouis de la distinction qui lui est décernée. En plus de contribuer au rayonnement de la médecine préventive en santé publique, Dre Guay est un modèle inspirant pour ses pairs. Elle a su partager sa passion à plusieurs cohortes de médecins résidents. C’est avec beaucoup de fierté que je vois son œuvre ainsi récompensée, l'apport de la Dre Guay au sein de notre établissement est considérable. »

Travaux de recherche

Les travaux de recherche de Dre Maryse Guay visent l’évaluation des programmes et plus particulièrement des programmes de vaccination ainsi que l’organisation des services de vaccination. Ses projets concernent les programmes de vaccination des enfants, des adolescentes (VPH) et des adultes (influenza, pneumocoque). Ses travaux de recherche portent également sur les registres d’immunisation, les couvertures vaccinales et les stratégies pour les améliorer ainsi que l’évaluation économique des programmes. Elle est également membre du Comité sur l’immunisation du Québec.