Don de 125 000 $ de la Fondation Santé et Tremcar

La Fondation Santé et Tremcar sont annonce l’engagement important de l’entreprise à la hauteur de 125 000 $ pour le projet majeur en santé mentale Bâtir ensemble un environnement propice au rétablissement. Ce montant permet à la Fondation de faire un bond de l’avant vers son objectif d'amasser 2.5 M$ sur cinq ans, un montant critique pour le projet de plus de 6 M$.

« L’Hôpital du Haut-Richelieu est important pour notre région dans l’ensemble, et pour chaque personne résidant dans les municipalités du Haut-Richelieu, du Bassin de Chambly et de Rouville, » déclare M. Daniel Tremblay, président de Tremcar. « Nous sommes privilégiés d’avoir un établissement de qualité et des équipes qualifiées pour s’occuper des besoins essentiels des gens de notre collectivité. » Toujours près des gens, M. Tremblay dit avoir particulièrement constaté la lourdeur des difficultés sur la santé mentale résultant de la pandémie durant la dernière année et ce projet l’a donc d’autant plus interpellé.

En effet, le projet vise à transformer l’unité de soins psychiatriques de l’Hôpital du Haut-Richelieu afin d'offrir aux patients, un milieu de soin digne, normalisant, moderne et rassurant. Il vise aussi à offrir, au personnel soignant, un environnement de travail plus attrayant et ergonomique.

Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé raconte : « Leader naturel, M. Tremblay fut l’un des premiers à offrir un don majeur à la campagne Bâtir ensemble. Sa grande générosité et sa sensibilité à l’égard de la santé mentale et du bien-être global de notre population sont une réelle inspiration. Nous sommes extrêmement privilégiés d’avoir une entreprise engagée comme Tremcar dans notre région. »

L’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu

L’unité de 28 lits accueille plus de 2000 personnes par année, aux prises avec différentes formes de maladies mentales. Que ce soit une dépression majeure chez une nouvelle maman, un épisode psychotique chez un jeune adulte ou encore un trouble de bipolarité chez un professionnel d'une quarantaine d'années, la maladie mentale porte mille et un visages. Les travaux dont l'objectif est d'offrir un environnement propice au rétablissement, débuteront en août 2021 et se termineront en 2024.