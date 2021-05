Chambly soutient la Maison Simonne-Monet-Chartrand

Depuis quatre ans, la Ville de Chambly s’associe à la Maison Simonne-Monet-Chartrand dans le cadre de la campagne automnale des municipalités alliées contre la violence envers les femmes. En plus de cette action de sensibilisation, la Ville a posé des gestes concrets pour offrir un milieu de vie plus sécuritaire aux victimes et contribuer à l’élimination des nombreux cas de féminicides au Québec.

La Maison SMC travaille à la réalisation d’un important projet, de l’ordre de plusieurs millions de dollars, afin de créer des unités de logement de 2e étape à Chambly. Ces habitations transitoires et sécuritaires seront réservées pour des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

Grâce à l’implication de la Ville, un soutien financier, s’élevant à 719 298 $, incluant les contributions de la Société d’habitation du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, a été attribué au projet. De ce montant, le conseil municipal a accordé une aide financière de 99 775 $ à la Maison SMC pour la construction de ces logements sociaux. Cette dépense est financée à même la subvention spéciale COVID-19 reçue du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Exemption de taxes

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec (CMQ) peut accorder une reconnaissance dont découle une exemption des taxes foncières à des organismes à but non lucratif. Le conseil municipal de la Ville de Chambly a approuvé le maintien de la reconnaissance de l’organisme et demandé dès maintenant à la CMQ de recevoir favorablement la demande d’exemption de taxes foncières dans le cadre du projet de construction de logements de la Maison SMC.

Rappelons que la Maison Simonne-Monet-Chartrand, située à Chambly, offre de l’hébergement sécurisé et du soutien aux femmes victimes de violence conjugale ou vivant diverses difficultés depuis 35 ans. Pour mieux connaître leur mission : maisonsmc.org.