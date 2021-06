La ville de Chambly fait un rappel de la réglementation en vigueur sur l'eau

Avec la saison chaude qui s’amorce, la Ville de Chambly souhaite rappeler aux citoyens la réglementation concernant l’utilisation de l’eau potable sur son territoire, et réitère l’importance d’économiser cette ressource vitale et indispensable, particulièrement pendant la période estivale.

Du 1er juin au 1er septembre, l’arrosage des pelouses et la mise à niveau des piscines sont permis entre 20 h et minuit, les jours suivants :

Les samedis, pour les propriétaires d’habitation dont le numéro civique est un nombre pair.

Les dimanches, pour les propriétaires d’habitation dont le numéro civique est un nombre impair.

Le lavage des autos, l’arrosage des jardins, des fleurs, des arbres, des arbustes et autres végétaux est permis en tout temps, à la condition d'utiliser une lance à fermeture automatique et d'utiliser l'eau strictement nécessaire à ces fins. En aucun temps, l'eau provenant de l'arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés avoisinantes.

Rappelons qu’en cas de sécheresse, la population doit suivre les avis émis par la Ville de Chambly. Aucun arrosage, remplissage ou lavage extérieur n’est permis en cas de sécheresse, d’une urgence ou d’un bris majeur d’une conduite d’aqueduc.

Pelouse écologique

Plusieurs alternatives s’offrent aux citoyens pour modifier ou remplacer la traditionnelle pelouse verte. Celles-ci nécessitent moins d’entretien, tout en étant plus durables et écologiques.

Il existe notamment l’herbicyclage, l’ensemencement et le remplacement par un couvre-sol plus résistant. Pour des astuces concernant l’entretien de votre pelouse, consultez le site ville.chambly.qc.ca (Environnement/Espaces verts et aménagements écologiques/Pelouse écologique).