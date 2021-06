Martin Vachon annonce l’édition 2021 de Rire pour la santé

Humoriste, comédien et animateur, le Johannais Martin Vachon annonce la 5e édition de son spectacle-bénéfice Rire pour la santé présentée par Déry Toyota au profit de la Fondation Santé. Le spectacle aura lieu le 29 juin à 20 h.

Les spectateurs ont deux choix : des billets en personne ou des billets virtuels pour assister à la soirée animée par Martin. Comme par les années passées, Martin sera accompagné de plusieurs humoristes tels Dominic Paquet, Philippe Laprise, Olivier Martineau et Korine Côté en plus de quelques autres invités-surprises.

« C’est un honneur de présenter la nouvelle formule hybride cette année et de contribuer à une cause importante pour notre région en permettant à plus de spectateurs de prendre part à une excellente soirée de rires ! » déclare Marie-France Déry, directrice générale de Déry Toyota. « Les hybrides, chez Déry, ça nous connaît ! »

Amasser des fonds pour la communauté

« J’ai extrêmement hâte. Les gens m’écrivent depuis un an pour savoir si le spectacle aura lieu. Nous nous sommes adaptés et je suis heureux de leur répondre qu’ils pourront assister à une version hybride du show. Après l’année qu’on vient de passer, tout le monde a vraiment besoin de rire et le spectacle Rire pour la santé a plus que jamais son importance. » mentionne l’humoriste Martin Vachon.

Porte-parole de la Fondation Santé depuis 2016, Martin a réussit a offrir un spectacle qui fait salle comble et qui permet à la Fondation de recueillir jusqu’à 20 000 $ chaque année. Des fonds qui, selon l'organisme, font une réelle différence dans la réalisation de plusieurs projets plaçant l’humain au cœur de la santé.

Un spectacle en mode hybride

Étant donné la situation actuelle limitant le nombre de places à l’intérieur de la salle de spectacle du Théâtre des Deux Rives, cette édition se déroulera en mode hybride. Un nombre limité de billets sera disponible pour les spectateurs désirant s’offrir une soirée en salle, mais un billet individuel ou familial virtuel sera également disponible.

Les spectateurs auront aussi la possibilité de se procurer une boîte-repas 4 services, concoctée par le Restaurant L’imprévu. L’Imprévu remettra 5 $ par boîte vendue à la Fondation.